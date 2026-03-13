Netflix dévoilera le 16 avril une docu-série consacrée à Ronaldinho. La plateforme prépare également deux autres documentaires autour du football brésilien.

La plateforme de streaming Netflix continue d’étoffer son catalogue de contenus sportifs. Le groupe a annoncé la sortie, le 16 avril, d’un docu-série consacrée à Ronaldinho, l’une des figures les plus emblématiques du football brésilien.

Intitulée « Ronaldinho : le seul et l’unique », la série retracera la carrière de l’ancien Ballon d’Or, passé notamment par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore l’AC Milan.

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Le « jogo bonito » brésilien à l’honneur

Selon Netflix, le documentaire reviendra sur les grandes étapes de la vie et de la carrière du joueur, entre succès sportifs, moments marquants et épisodes plus difficiles. Le programme s’appuiera sur des images inédites et des séquences exclusives retraçant le parcours de celui qui est souvent considéré comme l’un des derniers grands représentants du « jogo bonito » brésilien.

Plusieurs légende du football mondial interviendront dans la série, dont Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos ou encore Carles Puyol.

Netflix prévoit également deux autres documentaires autour du football brésilien : l’un consacré à la victoire de l’équipe du Brésil lors de la Coupe du monde de football 1994, et un autre sur un tournoi amateur majeur de São Paulo.

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