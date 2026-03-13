Qatar Sports Investments, propriétaire du PSG, confirme avoir pris part au processus d’enchères pour obtenir une franchise à Paris dans la future ligue NBA Europe.

Le fonds Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire notamment du Paris Saint-Germain, a confirmé ce jeudi son intention de participer au projet de ligue européenne porté par la NBA.

Dans une déclaration à l’AFP, un porte-parole du fonds a indiqué que QSI et son président Nasser Al-Khelaïfi sont « activement engagés dans le processus d’enchères » afin d’obtenir une franchise basée à Paris.

Le groupe précise toutefois que la candidature ne concerne pas directement le club parisien :

« Ce n’est pas le club de football PSG qui fait une offre pour une équipe de basket, c’est QSI en tant qu’investisseur qui cherche à créer une franchise dans la ville de Paris ».

Les investisseurs intéressés ont jusqu’au 31 mars pour déposer leur proposition financière. Le processus pourrait toutefois s’étendre sur plusieurs mois, voire plus d’un an, en raison de discussions encore en cours autour de la valorisation des franchises.

Les options Paris Basket et Metropolitains 92 envisagées

Selon plusieurs sources, QSI aurait déjà entamé des discussions avec le Paris Basketball et le club de Metropolitans 92 afin d’évaluer la possibilité de s’appuyer sur une structure existante.

Le lancement de la NBA Europe, développé avec la FIBA, est envisagé à partir de 2027, avec plusieurs grandes villes européennes dans le viseur. Parmi elles en plus de Paris : Lyon, Londres, Berlin, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Manchester, Munich, Athènes ou encore Istanbul.

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