Le Toulouse FC et Bigflo & Oli ont inauguré un studio de musique au cœur du Stadium. Baptisé Studio Visionnaire, il accueillera artistes et sessions d’enregistrement lors des matchs à domicile.

C’est la rencontre de la culture urbaine et du ballon rond. Le club a annoncé, avec le duo de rappeurs Bigflo & Oli, le lancement du Studio Visionnaire x TFC, un espace de création musicale installé directement au sein du Stadium.

Installé dans une loge du stade, ce studio professionnel permettra d’enregistrer, produire et organiser des sessions musicales avec des artistes locaux et nationaux de passage à Toulouse. L’espace a été inauguré le 7 mars à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille.

Pensé comme un projet durable, le studio vivra au rythme des matchs à domicile du club. Des artistes invités pourront y travailler ou assister aux rencontres dans un cadre immersif mêlant football et créa’ musicale.

Le TFC et Bigflo & Oli, une longue histoire d’amour

Le projet s’inscrit dans une collaboration déjà ancienne entre le TFC et Bigflo & Oli, notamment autour du Rose Festival ou de différentes initiatives créatives menées avec des artistes toulousains.

Le club prévoit également des ouvertures ponctuelles au grand public, via des activations sur les réseaux sociaux, permettant à certains supporters de découvrir les coulisses du studio.

Avec cette initiative, le Toulouse FC entend dépasser le cadre sportif traditionnel et renforcer son ancrage dans l’écosystème culturel local, en transformant le Stadium en véritable lieu de création artistique.

