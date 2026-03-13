Après son nouveau record du monde à 6,31 m, établi ce jeudi 12 mars chez lui en Suède, Armand Duplantis a été félicité par plusieurs de ses partenaires sur les réseaux sociaux.

Armand Duplantis continue d’écrire l’histoire de l’athlétisme… et ses partenaires ne manquent jamais l’occasion de le célébrer. Jeudi, le perchiste suédois a battu son 15e record du monde en franchissant 6,31 m lors du meeting Mondo Classic d’Uppsala, devant son public.

Quelques minutes après l’exploit, son équipementier Puma a salué la performance sur les réseaux sociaux avec un message devenu viral :

« On dirait presque qu’on a déjà vécu ça… sauf que non. 6,31 m et un nouveau record du monde. Mondo Duplantis est vraiment à part. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Running (@pumarunning)

Une manière pour la marque de rappeler la capacité du champion à repousser régulièrement ses propres limites, lui qui améliore son record centimètre par centimètre depuis plusieurs saisons.

Jusqu’à 100.000 euros pour un record

La marque horlogère Omega, dont Duplantis est ambassadeur, a également publié une story sur Instagram pour féliciter l’athlète suédois, preuve de l’attention marketing qui entoure chacune de ses performances.

Car chaque record du monde représente aussi un enjeu financier. Selon les compétitions, les primes peuvent varier de quelques milliers d’euros à plus de 100.000 euros, notamment sur les meetings majeurs ou en Ligue de diamant.

À (seulement) 26 ans, Duplantis continue ainsi d’empiler les records… et d’offrir une visibilité mondiale à ses partenaires.

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