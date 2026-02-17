La chaîne cryptée diffuse, ce mercredi 18 février, « Génération Biétry », un documentaire émouvant sur Charles Biétry, figure majeure du sport à la télévision, aujourd’hui atteint de la maladie de Charcot.

Canal+ diffuse ce mercredi à 23 h 15, après la soirée de Ligue des champions, Génération Biétry, un documentaire consacré à Charles Biétry, ancien patron des sports de la chaîne entre 1984 et 1998 et figure centrale de la modernisation du sport à la télévision.

Atteint depuis plusieurs années de la maladie de Charcot, le journaliste de 82 ans ne peut plus parler. Pour le film, sa voix a été recréée grâce à l’intelligence artificielle, à partir de son autobiographie La dernière vague. Un dispositif qui lui permet de raconter lui-même ses mille vies : reporter à l’AFP, dirigeant de Canal+, président du PSG, puis son combat actuel contre la SLA.

Il a tout inventé, ou presque : Charles Biétry a révolutionné le sport à la télévision française Génération Biétry, un documentaire exceptionnel disponible dès demain sur CANAL+ pic.twitter.com/hoSZyjTLeW — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) February 17, 2026

Archives et témoignages

Réalisé par Clément Repellin, le documentaire s’appuie sur de riches archives (JO, football, grands directs) et de nombreux témoignages, dont Michel Denisot, Pierre Lescure, Didier Deschamps ou Michel Platini. Sa famille apparaît aussi à l’écran.

Entre innovations télévisuelles, moments cultes et séquences du quotidien à Carnac, Génération Biétry dresse le portrait d’un passionné qui aura durablement marqué le paysage audiovisuel sportif français.

