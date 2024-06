Droits TV – beIN SPORTS s’offre l’intégralité de la Ligue 2 BKT sur le cycle 2024-2029, un deal à 200M€ ?

En attendant de connaître l’issue des droits TV de la Ligue 1 pour le cycle 2024-2029, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a conclu un accord avec beIN SPORTS pour les droits médias de la Ligue 2 BKT.

Selon lequipe.fr, le montant de ce nouveau contrat serait de 40 millions d’euros annuel. Sur la durée des 5 saisons du contrat, les droits TV de la Ligue 2 représenteraient ainsi 200 millions d’euros.

« Je tiens à remercier chaleureusement beIN SPORTS, qui montre une nouvelle fois son attachement au football français » – Vincent Labrune

« L’attribution de l’ensemble des lots à beIN SPORTS est une excellente nouvelle pour tous les clubs de Ligue 2 BKT ainsi que leurs supporters, qui continueront de profiter d’une expertise et d’une couverture remarquables avec l’intégralité des matchs et des magazines » précise Vincent Labrune, Président de la LFP, dans un communiqué. « Je tiens à remercier chaleureusement beIN SPORTS, qui montre une nouvelle fois son attachement au football français ».

Une bonne nouvelle pour le football français qui intervient la veille de l’audition de Vincent Labrune par le Sénat sur la financiarisation du football.

« Nous sommes très heureux de renouveler le contrat de diffusion de la Ligue 2 BKT jusqu’en 2029 et permettre à nos abonnés d’avoir accès à 100 % des matchs en exclusivité » ajoute Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France. « Depuis 2012, beIN SPORTS s’est fièrement imposé comme un diffuseur de sport de premier plan en France, offrant un catalogue de droits riche et varié, basé sur des investissements raisonnés et mesurés, reflétant notre stratégie réfléchie et à long terme. Nous sommes également fiers de notre engagement à soutenir le développement du football et du sport en France, tant au niveau professionnel qu’amateur. Nous attendons avec impatience la reprise prochaine du championnat de Ligue 2 BKT, que nous diffuserons en exclusivité pour nos chers abonnés. »

Pour rappel, la Ligue 2 BKT était diffusée sur Prime Video et beIN SPORTS depuis 2021. Un championnat qui porte le nom BKT jusqu’au moins 2028.

La saison 2024/2025 de Ligue 2 BKT débutera le 17 août 2024

Pour débuter cette saison 2024/2025, le programme de la première journée de Ligue 2 BKT sera le suivant :

FC Martigues – FC Lorient

Clermont Foot 63 – Pau FC

AC Ajaccio – Rodez Aveyron Football

USL Dunkerque – FC Annecy

Amiens SC – Red Star FC

Grenoble Foot 38 – Stade Lavallois MFC

EA Guingamp – FC Girondins de Bordeaux

FC Metz – SC Bastia

SM Caen – Paris FC

