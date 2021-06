Droits TV – Un duo Amazon Canal+ pour les droits de la Ligue 1 Uber Eats (2021-2024)

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) tenait un conseil d’administration pour statuer sur les droits TV de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 à partir de la saison 2021-2022.

Comme l’on rapporté L’Equipe ou encore RMC Sport, Amazon a remporté les lots que détenait précédemment la chaîne Téléfoot (Mediapro) et récupéré par Canal+ pour la fin de saison 20-21. En face, une offre globale de Canal+ et beIN SPORTS a été formulée.

En fin de journée, la LFP a confirmé le résultat de ce nouvel appel d’offres. « Le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jour d’octroyer au groupe Amazon les droits des lots des deux consultations Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT lancées par la LFP le 19 janvier dernier, et qui avaient été déclarées infructueuses. Ces lots incluent notamment 304 matchs de Ligue 1 Uber Eats, dont les dix meilleures affiches, et 304 matchs de Ligue 2 BKT, par saison, pour les trois saisons à venir (2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024) » précise le communiqué.

Comme le précise L’Equipe.fr et RMCsport.fr, Amazon aura donc les 10 meilleures affiches de la Ligue 1 Uber Eats et un total de 8 matchs par journée de championnat de Ligue 1 pour un montant total de 250 millions d’euros.

Vers une contestation de Canal+ pour le lot 3 ?

De son côté, Canal+ conserve donc son lot actuel de 2 matchs par journée de Ligue 1 Uber Eats pour 332 millions d’euros. Il n’est pas à exclure que Canal+ conteste donc le montant du lot détenu actuellement sous licencié à beIN SPORTS et dont l’enchère avait été faite dans un autre contexte.

Faisant écho au précédent appel d’offres, Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+ avait précisé à l’After Foot (RMC) il y a deux jours que « si Amazon avait remporté les droits de Mediapro pour un montant qu’on considérait discriminatoire par rapport à ce qu’on paie nous, on aurait chercher à restituer le lot 3 ». La question est donc de savoir dorénavant si le montant de 250M€ pour la Ligue 1 est « discriminatoire ».

EDIT : Canal+ annonce son retrait de la Ligue 1 dans un communiqué !

Suite au choix d’Amazon au détriment de l’offre du duo Canal+/ beIN SPORTS, Canal+ Groupe a publié un communiqué sur Twitter « Canal+ se retire de la Ligue 1 ». Pour rappel, le lot 3 a été acquis auprès de la LFP par beIN SPORTS qui le sous-licencie à Canal+.

Dans l’émission de RMC, Maxime Saada avait également évoqué la possibilité d’une offre d’Amazon pour les droits de la Ligue 1 jusqu’en 2024. « Je ne suis pas certain que dans quelques jours il n’y ait pas une offre d’Amazon », rappelant que le géant américain pesait aujourd’hui 2 milliards d’euros de dépenses dans les droits sportifs. Outre la Premier League ou encore la NFL, Amazon Prime Video a fait l’acquisition de certains matchs de Roland-Garros en France.

Comme le précise RMC Sport, le montant total annuel des droits TV pour la Ligue 1 ET la Ligue 2 sera de 663 millions d’euros garantis par saison incluant le lot de Free et beIN SPORTS (2 matchs Ligue 2).

COMMUNIQUÉ DE LA LFP (Droits TV 2021-2024)

Le lot 3 comprenant 76 matchs de Ligue 1 Uber Eats dont notamment 28 affiches de choix 1 reste exploité par le Groupe CANAL+.

Le lot 6 portant sur les droits du quasi-direct/VOD reste exploité par le groupe Free.

Les deux meilleures affiches de la Ligue 2 BKT restent exploitées par le groupe beIN SPORTS.

A l’issue de ce long processus, la LFP se félicite de voir l’ensemble de ces rencontres diffusées par le groupe CANAL+ et Amazon pour la Ligue 1 Uber Eats, et par beIN SPORTS et Amazon pour la Ligue 2 BKT.

Vincent Labrune, Président de la Ligue de Football Professionnel :

« Cette décision, prise à l’unanimité du Conseil d’Administration moins une abstention, permet au football français de bénéficier de l’arrivée d’un nouvel acteur majeur, Amazon. L’arrivée de ce nouvel acteur aux côtés de notre partenaire historique Canal+ est porteuse d’avenir pour le développement futur du football professionnel français et l’attractivité de nos compétitions. »