Merchandising – Fanatics signe avec la Juventus jusqu’en 2035 « un des contrats les plus ambitieux dans le secteur »

Hier, la Juventus et Fanatics ont officialisé la signature d’un accord global signé jusqu’en 2035.

Dans le cadre de cet accord, le spécialiste du merchandising signe « l’un des accords de club les plus complets et les plus ambitieux jamais conclus dans le domaine du merchandising sportif ».

Fanatics devient notamment le titulaire principal de la licence Juventus pour les produits dérivés. Le club de Série A bénéficiera également de l’apport de Fanatics en matière de fabrication et de distribution de produits, d’exploitation de e-commerce et de la vente physique. Notons qu’auparavant, la Juventus travaillait sur certains domaines avec la société italienne EPI qui a été rachetée en 2023 par Fanatics.

« Le monde du merchandising a connu une évolution incroyable au cours des dix dernières années grâce à l’arrivée d’un acteur comme Fanatics, qui a révolutionné l’industrie à travers le monde », explique Francesco Calvo, directeur général des revenus et du développement du football à la Juventus. « Nous sommes fiers de nous associer à un leader mondial comme Fanatics pour développer une partie aussi stratégique et fondamentale de notre entreprise. Ce partenariat nous permettra de nous rapprocher de nos fans du monde entier, grâce à la distribution mondiale et aux nouveaux investissements que Fanatics réalisera en accord avec la Juventus pour développer notre activité et créer une offre véritablement de classe mondiale pour nos supporters. »

« Le club est reconnu et soutenu dans le monde entier, il ouvre la voie sur et en dehors du terrain, et nous sommes honorés de travailler avec lui pour révolutionner l’expérience de ses fans en magasin et en ligne, grâce à de nouvelles conceptions de produits et une meilleure disponibilité. mondial. Ce nouveau partenariat est l’un des plus ambitieux que nous ayons jamais conclu avec un club individuel » ajoute Stephen Dowling, président international de Fanatics.

