Fan Experience : La Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura son concert à la mi-temps comme au Super Bowl

La FIFA s’est associée à Global Citizen pour produire le nouveau concert qui sera donné à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de football 2026.

C’est une première dans l’histoire du football. Si le football américain est lui habitué aux grands spectacles à la mi-temps du Super Bowl, la FIFA veut s’en inspirer et produire, avec Global Citizen, un « half time show » lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu… aux États-Unis. Le mondial se disputera également au Mexique et au Canada, mais c’est bien dans le pays de l’oncle Sam, au MetLife Stadium plus précisément, que se tiendra la finale.

La FIFA et Global Citizen, une organisation qui vise à promouvoir la justice sociale, et dont l’acteur australien Hugh Jackman est l’ambassadeur, viennent de parapher un contrat de 4 ans dont le but est de mobiliser les fans de foot du monde entier pour mettre un terme à l’extrême pauvreté. L’annonce a été faite hier, lors du festival annuel Global Citizen, à Central Park (New York) par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le PDG de Global Citizen, Hugh Evans.

« Nous nous engageons dans une série d’activités conjointes qui aideront à promouvoir l’accès au football et à mobiliser les amateurs de ce sport dans le but de créer un changement positif au sein de leurs communautés locales » explique Gianni Infantino, président de la FIFA.

Pour ce faire, Global Citizen utilisera donc le pouvoir de la musique, et aura l’occasion dès 2025 lors de la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA de montrer au monde du football ce que donne un concert à la mi-temps d’un match. Un aperçu avant la finale de la vraie Coupe du Monde le 19 juillet 2026. Désormais, il ne reste plus qu’à savoir qui sera la star ou les stars de ce show et si ce concert sera associé à un sponsor particulier.

Rappelons que depuis quelques années, la finale de l’UEFA Champions League a également investi dans l’entertainment avec un concert donné en avant match. il y a quelques mois, c’est Lenny Kravitz qui avait performé à Londres.

À lire aussi