Après la suspension des retransmissions de la Liga en Chine, Javier Tebas a rencontré l’ambassadeur chinois en Espagne. Une intervention en urgence pour préserver les intérêts commerciaux du championnat.

Javier Tebas tente, tant bien que mal, d’éteindre l’incendie provoqué par Kylian Mbappé en Chine. Après la polémique autour des propos de l’attaquant du Real Madrid sur Mao Zedong, le président de la Liga a rencontré en urgence, mardi 27 octobre, l’ambassadeur de Chine en Espagne pour tenter de préserver les intérêts économiques du championnat espagnol.

La situation est particulièrement préoccupante pour la Liga puisque la télévision d’État chinoise a suspendu la diffusion de ses rencontres, menaçant son exposition sur un marché stratégique.

À l’origine de cette décision, une vidéo dans laquelle Mbappé qualifie Mao Zedong de « dictateur chinois ». Une séquence qui a également conduit trois entreprises chinoises à rompre leurs contrats publicitaires avec le Français.

« Un incident isolé »

Face à cette crise, la Liga a rapidement présenté ses excuses, précisant que les déclarations du joueur ne reflétaient pas sa position.

« Nous souhaitons que nos accords de partenariat continuent de porter leurs fruits », a déclaré Javier Tebas après sa rencontre diplomatique.

Le dirigeant souhaite éviter qu’un « incident isolé » ne compromette les relations commerciales nouées avec la Chine.

Ce mercredi 28 octobre, le Real Madrid a également publié un communiqué d’excuses, après celles formulées par Mbappé lui-même.

Comunicado Oficial.

https://t.co/EfKx1juceJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

Pour l’heure, aucune reprise des retransmissions de la Liga en Chine n’a été annoncée.

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