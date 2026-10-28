Pour la première fois de son histoire, la PDC organisera un tournoi professionnel de fléchettes en France. Le Grand Prix de France se tiendra à Liévin du 19 au 21 mars 2027, avec une billetterie ouverte dès novembre.

Les fléchettes professionnelles s’apprêtent à franchir une nouvelle étape en France. Du 19 au 21 mars 2027, l’Arena Stade Couvert de Liévin, dans le Pas-de-Calais, accueillera le DARTS – Grand Prix de France, premier tournoi officiel de la Professional Darts Corporation (PDC) organisé dans l’Hexagone.

L’événement constituera la quatrième étape du PDC European Tour 2027, après Kiel, Cracovie et Riesa. Le circuit poursuivra son expansion internationale avec des compétitions organisées dans 10 pays et 15 villes, dont deux nouvelles destinations : Liévin et Gand.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PDC Europe (@pdceurope)

Pendant trois jours, les meilleurs joueurs internationaux s’affronteront devant le public français. Au moins quatre Tricolores pourront participer, grâce à un tournoi qualificatif réservé aux joueurs locaux organisé la veille.

« Ca va cartonner ! »

« Je suis persuadé que ça va cartonner ! », s’est réjoui Thibault Tricole, numéro un français, auprès de L’Équipe. Le joueur souligne également l’engouement croissant pour la discipline dans l’Hexagone.

Cette première française représente une nouvelle opportunité de développement commercial et de visibilité pour la PDC, dont les événements mêlent compétition sportive et spectacle populaire.

Les préventes ouvriront le 3 novembre 2026, avant l’ouverture officielle de la billetterie le 4 novembre. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour être prévenu.

A lire aussi : Luke Littler signe le plus gros contrat de sponsoring de l’histoire des fléchettes