Le Paris Saint-Germain tentera de conserver son titre en Coupe intercontinentale le 16 décembre prochain. M6 et beIN Sports ont acquis les droits de diffusion de la rencontre.

Les supporters parisiens pourront suivre en clair la dernière finale internationale de l’année du PSG. Selon les informations du journal L’Équipe, M6 et beIN Sports ont acquis les droits de diffusion de la finale de la Coupe intercontinentale, programmée le mercredi 16 décembre à 17 heures au Qatar.

Sur M6, la rencontre sera commentée par le duo Xavier Domergue et Benoît Cheyrou. Florent Houzot, directeur des antennes de beIN Sports, a également officialisé sur X (ex-Twitter) la diffusion du match sur la chaîne payante.

🚨La Finale de la Coupe Internationale de la FIFA avec le @PSG_inside qui aura lieu le 16 décembre à Doha sera à vivre à 17h en direct sur @beinsports_FR 👍 — Florent Houzot (@florenthouzot) November 27, 2026

Double tenant du titre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain tentera de conserver le trophée remporté l’an dernier face à Flamengo.

Son adversaire sera connu le 12 décembre à l’issue des différentes rencontres opposant le vainqueur de la Copa Libertadores, disputée entre Palmeiras et Estudiantes, au Deportivo Toluca, champion de la CONCACAF, puis aux Mamelodi Sundowns, champions d’Afrique.

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