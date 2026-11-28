Fournisseur unique de pneumatiques du MotoGP depuis 2016, Michelin dispute son dernier Grand Prix ce week-end à Valence. Le manufacturier français rebondira en Superbike dès 2027.

Une page de l’histoire du MotoGP se tourne ce dimanche 29 novembre à Valence. Après onze saisons passées à équiper les pilotes de la catégorie reine, Michelin cédera sa place de fournisseur unique de pneumatiques à son concurrent italien Pirelli.

« Dimanche, je vais pleurer, c’est sûr », confie Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues chez Michelin, dans les colonnes du journal La Montagne.

Depuis son retour en 2016, le manufacturier clermontois aura accompagné 27 vainqueurs de Grands Prix différents et mobilisé quelque 300 collaborateurs autour de son programme MotoGP.

Une série documentaire pour se dire au revoir dignement

Pour dire au revoir au paddock, Michelin a également choisi de jouer la carte du storytelling avec une série documentaire en six épisodes, baptisée « Racing on Trust – Une décennie de Michelin en MotoGP ».

Inspirée des codes de « Drive to Survive », cette production donne la parole à 25 figures de la discipline, dont Valentino Rossi, Marc Márquez, Fabio Quartararo et Johann Zarco. Diffusée depuis le 8 octobre sur YouTube, la série a déjà dépassé les 12 millions de vues.

L’aventure de Michelin en compétition moto est toutefois loin d’être terminée. Dès 2027, le manufacturier deviendra le fournisseur unique de pneumatiques du championnat du monde de Superbike.

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