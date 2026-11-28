Adrian Mannarino et Corentin Moutet participent ce week-end à un tournoi d’exhibition organisé par le géant énergétique russe Gazprom, suscitant l’indignation de deux anciens joueurs ukrainiens.

La présence de deux joueurs français à Saint-Pétersbourg fait polémique. Adrian Mannarino et Corentin Moutet participent ce week-end au Northern Palmyra Trophies, un tournoi d’exhibition par équipes créé en 2022 par Gazprom, géant énergétique russe majoritairement contrôlé par l’État.

Organisée en marge du calendrier officiel, la compétition a également attiré Daniel Evans, Alexander Bublik ou encore Karen Khachanov, malgré le contexte de la guerre en Ukraine.

« Vous ne voyez pas le sang sur l’argent »

Cette participation a suscité de vives réactions chez deux anciens joueurs ukrainiens, Sergiy Stakhovsky, qui s’est lui même battu pour son pays, et Alexandr Dolgopolov. « Vous ne voyez peut‐être pas le sang sur l’argent que vous allez encaisser, mais il est bien là, le sang de millions d’Ukrainiens », a notamment dénoncé Stakhovsky sur les réseaux sociaux

Déjà présent lors de l’édition 2025, Adrian Mannarino dispute cette exhibition pour la deuxième année consécutive. Corentin Moutet participe, lui, pour la première fois au tournoi.

Interrogée par L’Équipe, la Fédération française de tennis (FFT) a rappelé que la participation à une exhibition relevait d’une décision individuelle des joueurs. L’instance recommande néanmoins « aux joueurs français de ne pas prendre part à ce type de manifestation en Russie ».

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