À 39 ans, Lionel Messi prépare déjà son après-carrière. L’Argentin devient propriétaire du CD Eldense, pensionnaire de D2 espagnole.

Lionel Messi étoffe (encore) son portefeuille de clubs. Après avoir racheté l’UE Cornellà, pensionnaire de cinquième division espagnole, l’Argentin vient de mettre la main sur le CD Eldense, actuellement engagé en LaLiga Hypermotion, la D2 espagnole.

L’opération reste soumise à l’approbation du Conseil supérieur des sports espagnol. Fondé en 1921 et basé à Elda, près d’Alicante, le club entend ouvrir avec son nouveau propriétaire « une nouvelle étape pleine d’espoir ». Le projet porté par Messi doit notamment favoriser son développement sportif, institutionnel et social sur le long terme.

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Club fondé par des fans du Barca

Le choix possède également une petite dimension symbolique : Eldense a été fondé par des supporters du FC Barcelone et arbore depuis ses débuts les couleurs blaugranas.

Promu en D2 en 2023 après 59 ans d’absence, puis relégué en 2025, le club a retrouvé l’antichambre de la Liga cette saison. Après sept journées, Eldense occupe la 19e place sur 22 équipes.

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