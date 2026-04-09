Louis Bielle-Biarrey rejoint adidas et devient aussi ambassadeur de la Marine nationale, confirmant son nouveau statut de star montante du rugby français.

Louis Bielle-Biarrey continue de franchir des caps, sur le terrain comme en dehors. L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles, révélation du dernier Tournoi des Six Nations remporté par le XV de France, a officialisé son arrivée chez adidas. Un mouvement déjà amorcé mi-mars, lorsqu’il avait troqué ses crampons Nike pour les trois bandes lors du Crunch face à l’Angleterre.

Quelques semaines plus tard, la marque allemande confirme l’opération et intègre l’un des joueurs les plus explosifs du rugby mondial à son portefeuille. « Bienvenue dans la famille Louis », a sobrement communiqué adidas, tandis que le joueur de 22 ans s’est dit « prêt à accélérer vers de nouveaux défis ».

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Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large autour de son image. Bielle-Biarrey, déjà accompagné par l’agence 4Success, multiplie les collaborations et s’impose comme un profil marketing de premier plan dans le rugby français. Sa vitesse, son style de jeu et sa personnalité en font une cible idéale pour les marques.

Ambassadeur de la Marine nationale

Quelques jours avant cette officialisation avec adidas, Louis Bielle-Biarrey avait déjà franchi un cap en devenant ambassadeur de la Marine nationale pour l’année 2026. Une collaboration construite autour de valeurs communes : discipline, rigueur et engagement. L’institution met notamment en avant ses 38,5 km/h ballon en main, symbole d’une performance construite sur des centaines d’entraînements.

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Avec ces deux annonces rapprochées, Louis Bielle-Biarrey confirme son changement de statut. Sur le terrain, il fait des différences. En dehors, il devient une valeur sûre pour les marques.

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