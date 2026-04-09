À quelques jours du Six Nations féminin, AXA lance une campagne d’envergure avec un film de 3 minutes diffusé sur France Télévisions pour renforcer la visibilité des Bleues.

À l’occasion du Tournoi des Six Nations féminin 2026, AXA déploie une campagne d’envergure autour d’un film publicitaire de trois minutes, diffusé sur France Télévisions et sa plateforme france.tv. Un format rare, pensé pour s’inscrire dans un environnement éditorial premium, avec une diffusion notamment à chaque mi-temps des matches des Bleues avant 20 heures.

Conçue par Publicis Conseil en collaboration avec la Fédération française de rugby, la campagne s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’AXA en faveur du rugby féminin. Depuis 2025, l’assureur est partenaire officiel du XV de France féminin et sponsor titre du championnat AXA Elite 1.

Le film retrace l’histoire du rugby féminin à travers ses freins culturels, en mettant en scène des situations caricaturales des années 70 pour illustrer les stéréotypes auxquels les joueuses ont été confrontées. L’objectif est clair : changer les perceptions et installer de nouveaux modèles.

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« Une étape décisive »

« Nous voulons permettre à chaque joueuse […] de prendre la place qui lui revient dans le sport français », explique Mathieu Godart, directeur général d’AXA France. Une ambition partagée par la FFR, qui voit dans ce partenariat « une étape décisive » pour renforcer la visibilité et l’attractivité de la discipline.

Au-delà du film, le dispositif s’appuie sur un mix TV, digital et affichage, avec une logique simple : multiplier les points de contact pour ancrer durablement le rugby féminin dans l’espace médiatique.

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