L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi 8 avril son nouveau logo, plus épuré et modulable, dans une stratégie de modernisation de sa marque à partir de 2026.

L’Olympique de Marseille a officialisé son nouveau logo, qui sera utilisé à partir de la saison 2026-2027. Une évolution majeure pour un club dont l’identité visuelle n’avait plus été modifiée depuis 2004.

Ce nouvel écusson, le douzième de l’histoire du club, adopte un design plus épuré et une forme arrondie. L’objectif est clair : moderniser l’image de l’OM tout en conservant ses codes historiques.

« Notre nouveau logo modernise notre emblème iconique tout en honorant son histoire », explique le club.

Dans les faits, certains éléments deviennent modulables. Le slogan “Droit au but” et l’étoile, symbole de la victoire en Ligue des champions 1993, resteront présents sur les maillots mais pourront disparaître sur d’autres supports, dans une logique d’adaptation aux usages marketing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Deux ans de travail

Ce changement s’inscrit dans une réflexion plus large autour de la marque OM. « Ce logo est l’aboutissement de 24 mois de travail », a précisé le président par intérim Alban Juster. Dans un contexte de baisse des droits TV, le club mise davantage sur son image et son branding comme levier de développement.

Sans surprise, la réception est contrastée chez les supporters. Mais du côté du club, l’enjeu dépasse l’esthétique : il s’agit d’installer une identité plus lisible, déclinable et adaptée aux standards actuels du sport business.

À lire aussi : Pourquoi le changement de logo de l’OM fait déjà polémique