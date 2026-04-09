Intersport affiche 3,91 Md€ de chiffre d’affaires en 2025 (+1 %) et confirme sa solidité malgré un marché du sport en recul.

Dans un marché du sport en recul (-1,8 %), Intersport affiche une performance solide en 2025 avec 3,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 1 %. L’enseigne conserve ainsi sa position de leader en France, portée notamment par ses fortes parts de marché sur le football et le running.

Cette résistance s’appuie sur une transformation déjà bien engagée. Intersport accélère sur l’accessibilité prix avec sa plateforme « Engagés Sport » et plus de 1 000 produits à moins de 10 €, tout en développant ses marques propres. Les univers running, outdoor et textile technique tirent particulièrement la croissance.

Le digital s’impose comme un levier clé : le site enregistre une progression de 10 % et 1 client sur 3 est désormais livré en magasin. En parallèle, le réseau physique reste central avec près de 1 000 magasins et 130 points de vente modernisés en 2025.

Expansion dans la péninsule ibérique

L’enseigne structure aussi sa montée en puissance à l’international, notamment en Europe du Sud avec une expansion en Espagne et au Portugal.

Enfin, Intersport renforce ses engagements durables (recyclage textile, maintenance vélo, seconde vie) et fait évoluer sa gouvernance pour gagner en efficacité locale. Une stratégie claire : consolider son leadership tout en préparant la prochaine phase de croissance.

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