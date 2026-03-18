La FIFA s’associe à YouTube pour la Coupe du monde 2026 avec une nouveauté majeure : la diffusion partielle et parfois complète des matchs sur la plateforme.

La FIFA s’active à une centaine de jours du Mondial. L’instance a officialisé un partenariat avec YouTube, qui devient plateforme préférentielle pour la Coupe du monde de football 2026.

L’objectif est clair : proposer une expérience plus immersive et toucher de nouvelles audiences à l’échelle mondiale. Concrètement, les diffuseurs officiels pourront enrichir leurs chaînes YouTube avec résumés étendus, coulisses, formats courts et contenus à la demande, tout en bénéficiant de nouvelles opportunités de monétisation.

Les 10 premières minutes diffusées partout

Mais la principale innovation concerne le direct. Pour la première fois, les partenaires médias auront la possibilité de diffuser en live les dix premières minutes de chaque match sur YouTube. Selon les territoires, certains pourront même proposer des rencontres en intégralité.

La FIFA prévoit également d’ouvrir ses archives sur la plateforme, avec la mise en ligne de matchs historiques et de contenus iconiques.

.@youtube will be an official Preferred Platform for the @FIFAWorldCup 2026 🏆⚽ We’ll give fans a new level of access to premium content, live match highlights, and historic archives, by teaming up with official broadcasters and launching a global @YouTubeCreators program.… pic.twitter.com/VfSE1XBr8g — Neal Mohan (@nealmohan) March 17, 2026

Enfin, les créateurs de contenu auront un accès privilégié à la compétition pour produire des formats immersifs, entre storytelling, analyses et coulisses. « Ce sera du jamais vu pour les supporters », promet la FIFA.

Avec cet accord, YouTube s’impose comme un nouvel acteur clé de la diffusion du sport, à la frontière entre médias tradi’ et plateformes digitales.

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