Le Puy Foot 43 change de nom et devient Le Puy-en-Velay Football Club. Une évolution stratégique qui accompagne l’entrée de nouveaux investisseurs et l’ambition de professionnalisation.

Le Puy Foot 43 tourne une page de son histoire. À partir de la saison 2026-2027, le club évoluera sous une nouvelle identité : Le Puy-en-Velay Football Club.

Ce changement de nom, dévoilé dans un communiqué de presse ce mardi 17 mars, s’inscrit dans un projet plus large de structuration et de professionnalisation, à l’heure où le football français s’apprête à lancer la future Ligue 3. L’objectif est clair : renforcer le positionnement du club, tant sur le plan sportif qu’économique.

« Nous voulions montrer un ancrage fort avec le territoire », explique le président Christophe Gauthier. Une volonté également motivée par le besoin de clarifier l’identité du club, souvent confondu avec d’autres territoires.

Nouveaux actionnaires

Cette transformation s’accompagne de l’arrivée de nouveaux actionnaires, parmi lesquels Franck Janisset, Marc Pigeon ainsi que Francis et Gaspard Graille. Leur mission : accélérer le développement du club, améliorer les infrastructures et structurer durablement le projet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Puy Foot 43 (@lepuyfoot43)

Avec ces nouveaux moyens, le club entend franchir un cap : gagner en compétitivité, conserver ses talents et offrir une meilleure expérience à ses supporters.

« L’expérience de chacun sera un atout pour rendre le club toujours plus attractif », souligne Christophe Gauthier.

Ce changement d’identité symbolise surtout une ambition : inscrire durablement Le Puy-en-Velay FC dans le paysage du football professionnel français.

A lire aussi : Ligue 3 : format, règles, budget… ce que prépare la FFF pour lancer son nouveau championnat pro