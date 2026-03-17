Drinkee lève 3,4 M€ pour accélérer son développement et déployer ses solutions de self-service dans les stades et festivals en Europe.
La startup française Drinkee accélère. Spécialisée dans les solutions de self-service pour boissons en événementiel, l’entreprise a annoncé une levée de fonds de 3,4 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs, dont TRAIL Venture, Epsilon Value, RP&Partners, Provence Angels, Arts et Métiers Business Angels.
Objectif : accélérer son développement commercial et produit pour s’imposer comme un acteur clé du marché du F&B live en Europe, précise Drinkee sur ses réseaux.
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Drinkee propose des modules permettant de se servir en quelques secondes, réduisant l’attente aux bars tout en augmentant les ventes, parfois jusqu’à +100 % selon la société.
Déjà déployée sur des événements majeurs comme Roland-Garros, les Jeux olympiques de Paris 2024 ou la Coupe du monde de rugby 2023, la solution séduit aussi des clubs comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice ou encore l’AS Saint-Etienne.
Partenaire du label restauration de la LFP, Drinkee entend désormais passer à l’échelle avec une promesse claire : fluidifier l’expérience et maximiser les revenus sur les grands événements.
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