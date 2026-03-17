La NASCAR a lancé sa saison 2026 avec une activation à Times Square, battant le record du panneau publicitaire le plus bruyant au monde.

La NASCAR n’a pas fait dans la discrétion pour lancer sa saison 2026. À Times Square, en plein cœur de New York, l’organisation a installé un panneau publicitaire inédit intégrant une réplique grandeur nature d’un moteur de course.

Activé par le pilote Ross Chastain, le dispositif s’est mis à rugir devant les passants, atteignant 133,7 décibels. Une performance qui lui permet de décrocher le record du monde Guinness du panneau publicitaire le plus bruyant.

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Ressentir la puissance de la NASCAR

Au-delà du coup marketing, cette activation s’inscrit dans la campagne « Hell Yeah », pensée pour promouvoir la saison et toucher un public plus large. L’idée : faire ressentir physiquement la puissance et l’intensité de la NASCAR, y compris auprès de personnes peu familières avec ce sport.

Ce lancement spectaculaire – quelques jours avant le mythique Daytona 500 remporté par le pilote américain Tyler Reddick – confirme la volonté de la discipline de sortir de ses circuits traditionnels.

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