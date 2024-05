La startup de recrutement de sportifs « Sportiw » fondée à Chambéry lève 1 million d’euros

Cette semaine, la startup Sportiw a annoncé une levée de fonds d’un million d’euros pour « révolutionner le recrutement sportif grâce à l’IA ».

Fondée en 2019 à Chambéry par Léa Gaget (issue du monde digital) et Zeljko Kiauta (agent sportif depuis 20 ans), la startup est une plateforme de recrutement d’athlètes semi-pro et pros, une sorte de « Linkedin du sport ». A date, Sportiw revendique plus de 100 000 sportifs et sportives et plus 7 000 coachs, clubs et agents de plus de 180 nationalités.

« Avec Zeljko, nous restons largement majoritaires après cette levée » – Léa Gaget

« Avec Zeljko, nous restons largement majoritaires après cette levée » nous répond Léa Gaget. « L’équipe est composée de 10 personne et nous souhaitons doubler les effectifs avec la levée de fonds. »

La startup, qui ne communique pas sur son chiffre d’affaires, précise que sa levée en equity a été menée auprès d’investisseurs du milieu sportif, de la Tech mais aussi de Business Angels français et internationaux. « S’appuyant sur des partenariats solides avec la BPI et d’autres acteurs bancaires de premier plan pour compléter ce tour de levée de fonds, Sportiw entend consolider sa position en tant que leader du recrutement sportif grâce à des investissements majeurs dans la recherche et développement, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle » explique la startup dans un communiqué.

« Avec Sportiw, nous avons franchi une étape décisive dans le recrutement sportif. Notre plateforme simplifie et accélère le processus de sélection, permettant aux clubs, recruteurs et aux agents de trouver les talents les plus adaptés à leurs besoins, quel que soit le niveau de compétition » explique Léa Gaget, directrice générale et cofondatrice de Sportiw, dans un communiqué.

Avec cette levée de fonds, Sportiw explique vouloir intensifier ses efforts à l’international, dans l’innovation technologique (Intelligence artificielle notamment) et dans des partenariats stratégiques.

A lire aussi