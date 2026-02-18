À l’approche du Rolex Monte-Carlo Masters 2026, Adecco recrute encore plusieurs centaines de profils. Le groupe prolonge aussi son partenariat avec le tournoi pour cinq ans.

Recruteur officiel du Rolex Monte-Carlo Masters depuis 23 ans, Adecco accompagnera à nouveau l’événement en 2026. À l’occasion de la prochaine édition, prévue du 4 au 12 avril, le spécialiste de l’intérim mobilisera près de 850 personnes sur des métiers variés : contrôle billets, accueil, placement en tribunes, logistique, restauration ou encore vente.

Les agences de Nice et Monaco sont actuellement à pied d’œuvre pour pourvoir les derniers postes, notamment contrôleurs, hôtes d’accueil, manutentionnaires, serveurs, caissiers ou hommes de courts.

Partenariat renouvelé pour 5 années

Adecco annonce également le renouvellement de son partenariat avec le tournoi monégasque pour cinq nouvelles années.

En parallèle, l’enseigne lance une campagne de recrutement dédiée aux grands événements sportifs de l’été 2026, dont les 24 Heures du Mans et le Tour de France, afin d’anticiper ses besoins en personnel événementiel.

A lire aussi : Adecco devient partenaire officiel des 24 Heures du Mans