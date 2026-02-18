E.Leclerc s’associe à Team Vitality et devient partenaire principal du club d’esport français. Un accord stratégique axé sur l’accessibilité et la jeunesse.

Le distributeur E.Leclerc devient partenaire principal de Team Vitality, club d’esport français au rayonnement international. Annoncé ce mardi 17 février, cet accord marque la première incursion d’envergure de l’enseigne dans l’univers du gaming compétitif.

Dans le cadre du partenariat, le logo E.Leclerc figurera au centre des maillots des équipes internationales de Team Vitality : LEC, VCT, LFL, Rising Bees, Rocket League ainsi que les joueurs d’échecs. L’objectif affiché est de renforcer la visibilité de la marque lors des compétitions, tout en développant des activations en ligne et en magasin.

« Une étape symbolique »

Les deux partenaires mettent en avant une vision commune autour de l’accessibilité culturelle. Le jeu vidéo, présenté comme la première industrie culturelle mondiale avec plus de 3 milliards de joueurs, constitue un levier stratégique pour toucher les 18-35 ans. Team Vitality revendique de son côté une communauté de plus de 10 millions de followers à l’international.

Au-delà de la visibilité, la collaboration portera sur des thématiques liées au bien-être, à la nutrition et à l’inclusion, notamment via le programme KARE de Team Vitality et des initiatives autour de l’équipe féminine Rising Bees.

Pour Nicolas Maurer, CEO et cofondateur du club, cet accord représente « une étape symbolique » dans l’intégration de l’esport dans le quotidien des Français.

