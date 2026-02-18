Les magasins Jules et L’Équipe unissent leurs marques autour d’un partenariat lifestyle

Au travers une offre lifestyle accessible, L’Équipe et Jules misent sur un nouveau partenariat original. Les deux marquent veulent avec cette collection rendre hommage à la culture et aux émotions du sport.

Quand la mode et le sport se rencontrent, cela peut faire des étincelles. Le quotidien sportif de référence L’Équipe et l’enseigne française de prêt-à-porter Jules unissent leurs univers avec le lancement d’une collection capsule disponible depuis le 16 février, en magasin et en ligne. À travers cette collaboration, les deux marques entendent célébrer la culture sportive et les émotions collectives qu’elle suscite, en les traduisant dans un vestiaire accessible et ancré dans le quotidien.

Au cœur du dispositif : la valorisation des archives du journal. Titres emblématiques, codes typographiques et références visuelles issus de décennies de couverture des grands événements sportifs nourrissent une collection unisexe aux accents streetwear et sportswear. T-shirts, sweats, hoodies et accessoires composent cette capsule distribuée en édition limitée dans plus de 350 magasins Jules en France ainsi qu’en ligne.

Capitaliser sur le patrimoine sportif

L’opération inaugure donc un accord exclusif de deux ans, structuré avec l’appui d’IMG Licensing, avec plusieurs capsules déjà prévues afin d’installer ce partenariat dans la durée et de créer un rendez-vous régulier entre mode et actualité sportive. Un mouvement stratégique qui permet à Jules d’investir davantage le territoire du sport lifestyle, et, à L’Équipe, de poursuivre le développement de sa marque à travers la licence.

« Le sport fait partie du quotidien des hommes. Il était naturel pour Jules de l’intégrer à son vestiaire à travers les émotions et les souvenirs qu’il procure », explique Joannes Soënen, Directeur Général Jules

Au-delà du produit, l’initiative s’apparente également à une mise en lumière du patrimoine éditorial du titre, qui s’apprête à fêter ses 80 ans. « En associant la passion du sport du Groupe L’Équipe au style accessible de Jules, ce partenariat en licence ouvre un nouveau terrain de jeu commun. Il permet de proposer aux publics de nos deux marques des collections qui prolongent, dans la vie quotidienne, l’énergie des grands moments de sport et le plaisir de les partager ensemble. Grâce à l’accompagnement d’IMG Licensing dans l’identification et la construction de ce deal, cette collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe L’Équipe en matière de licences, au plus près des attentes des fans et des consommateurs », relève Violaine Di Meglio, Directrice de la Stratégie et du développement chez L’Équipe.

À travers cette capsule, les deux acteurs cherchent ainsi à transformer la mémoire sportive en produit lifestyle, en capitalisant sur la force émotionnelle du sport.