« Le Cours Du Match » – La plateforme eToro fait varier le prix du maillot de l’AS Monaco en temps réel pendant le match contre le RC Strasbourg

Ce dimanche, l’AS Monaco affronte le RC Strasbourg dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour eToro, sponsor maillot du club monégasque, de lancer l’activation « Le Cours du Match ».

Afin d’initier les supporters monégasques au trading et notamment savoir acheter au bon moment, eToro, plateforme d’investissement, propose de faire varier le prix de vente du maillot du club pendant le match en fonction des actions de jeu (buts, fautes, passes, frappes,…).

Dans le détail, l’activation menée par l’agence Publicis Sport proposera tout au long du match un pourcentage de réduction sur l’achat d’un maillot Kappa de l’AS Monaco qui fluctuera en fonction du déroulé de la rencontre disputée au Stade Louis II. Plus le cours du match sera favorable aux joueurs du Rocher, plus la promotion sera importante sur la boutique en ligne de l’AS Monaco.

Outre le fait de mettre en lumière de manière originale le coeur d’activité d’eToro, cette activation est également un bon moyen de lancer la phase de promotion qui arrive pour « liquider » les maillots de la saison qui s’achève dans quelques mois.

Quand le stade de Reims indexait le prix de son maillot sur sa place en championnat

Alors que le fonctionnement des soldes suscite de plus en plus d’interrogations chez les professionnels et les consommateurs, le Stade de Reims avait lancé en 2017 une initiative commerciale autour de ses nouveaux maillots.

Avec « Stadiste à tout prix », le club évoluant à l’époque en Domino’s Ligue 2, avait ainsi décidé de proposer un tarif fluctuant tout au long de la saison. Le prix des maillots était indexé à la place occupée par le Stade de Reims en championnat avec « Position en championnat = % de remise ».

