L’agence Eventeam Live est reconduite par On Location pour commercialiser les hospitalités officielles des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 sur le marché français.

Après Paris 2024, Eventeam Live poursuit son aventure olympique. L’agence française spécialisée dans l’hospitalité sportive a été désignée par On Location, fournisseur officiel d’hospitalité du CIO, comme partenaire exclusif en France pour la commercialisation des offres premium des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.

Cette reconduction témoigne de la montée en puissance d’Eventeam Live dans l’écosystème global de l’hospitalité sportive. Forte de son expérience acquise depuis Londres 2012 et consolidée lors de Paris 2024, l’agence déploiera en France l’offre officielle d’hospitalité autour des Jeux italiens, qui auront lieu du 6 au 22 février 2026.

Les packages proposés incluent billets officiels, services haut de gamme, accès privilégiés aux compétitions, ainsi que des prestations sur mesure pour entreprises, collectivités ou particuliers. Une stratégie pensée pour répondre aux nouvelles attentes du marché : plus d’expériences, plus de proximité avec l’événement, et une personnalisation accrue.

« Concevoir des expériences inoubliables »

« C’est la première fois qu’un modèle d’hospitalité aussi structuré est mis en œuvre pour les Jeux », souligne Will Whiston, vice-président exécutif d’On Location. Un changement de paradigme pour les marques et partenaires désireux de capitaliser sur le storytelling olympique tout en offrant à leurs invités des moments uniques.

Igor Juzon, CEO du Groupe Eventeam, salue une nouvelle étape stratégique :

« Ces Jeux célèbrent la magie des sommets, l’intensité du sport et l’émotion brute des grandes victoires. Nos équipes sont mobilisées pour concevoir des expériences inoubliables. »

Les packages sont d’ores et déjà disponibles sur eventeam.fr, avec un accompagnement personnalisé via le service Hospitality & Travel de l’agence.

