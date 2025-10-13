Inspiré des super-héros, le nouveau maillot third de l’ASM Clermont signé Macron accompagnera le club en Champions Cup. Design moderne, technologie textile et nouveau sponsor au menu.

À l’aube de la nouvelle campagne européenne, l’ASM Clermont a dévoilé, ce lundi 13 octobre, un maillot third inédit, taillé pour les défis de l’Investec Champions Cup. Face aux Saracens, aux Sharks de Sale et de Durban, ou encore à Glasgow, les Clermontois porteront une tenue qui mêle esthétique audacieuse, technologie textile avancée et storytelling puissant.

Conçu par Macron, équipementier officiel du club, ce maillot se présente comme une véritable « armure de super-héros ». Entièrement bleu, dans une teinte magnétique et moderne, il s’inspire des codes du combat et de l’extraordinaire. Un clin d’œil à l’esprit de défi et à la résilience que l’ASM entend incarner sur les pelouses européennes et sud-africaines.

Ce design original a vu le jour à Bologne, au siège italien de Macron, où l’innovation textile rime avec écoresponsabilité. Le maillot intègre en effet les dernières technologies en matière de performance et de durabilité, reflétant la volonté du club d’allier exigence sportive et conscience environnementale.

FEVER sur le maillot clermontois

Autre nouveauté notable : la présence d’un nouveau partenaire maillot pour les compétitions européennes. FEVER, acteur dans le développement de la billetterie du club cette saison, fait désormais partie intégrante du projet clermontois, renforçant la stratégie commerciale du club en Europe.

Disponible dès maintenant sur l’e-shop du club, en boutique officielle et dans les magasins Intersport de la région, cette nouvelle tunique promet déjà de séduire les supporters autant que les passionnés de marketing sportif. Son prix ? 120 euros, quand même !

Entre identité forte, innovation et ancrage commercial, l’ASM mise sur un maillot à la hauteur de ses ambitions continentales.

