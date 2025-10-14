À partir de 2027, la Ligue des champions débutera par un match unique dédié au champion en titre, offrant une visibilité maximale et un nouveau levier marketing pour l’UEFA et ses partenaires.

L’UEFA va inaugurer un format inédit à partir de la saison 2027-2028 de la Ligue des champions. L’instance européenne a officialisé ce lundi l’introduction d’un match d’ouverture exclusif mettant en scène le champion en titre, à domicile, le mardi soir, sans aucune autre rencontre programmée ce jour-là.

Ce lancement en solo marquera symboliquement l’ouverture de la nouvelle saison de C1. L’objectif affiché par l’UEFA est clair : offrir une « visibilité maximale à tous les clubs », mais aussi capitaliser sur le statut du tenant du titre pour renforcer l’impact médiatique de la compétition dès ses premières heures.

Une vitrine stratégique pour les diffuseurs et les sponsors

Concrètement, cette nouveauté offrira une exposition sans concurrence au champion d’Europe en titre, lors d’une soirée pensée comme un événement à part entière. L’UEFA mise ainsi sur un levier à fort potentiel commercial pour les diffuseurs, partenaires et ayants droit. En étant le seul match programmé ce mardi inaugural, cette rencontre bénéficiera d’une audience optimisée et d’un récit marketing puissant autour du « retour du roi d’Europe ».

Ce changement s’inscrit dans un calendrier repensé : tous les autres matchs de la première journée seront étalés sur les mercredi et jeudi de la même semaine, marquant une montée en puissance progressive et continue sur trois jours.

Si ce format avait été appliqué dès cette saison, le PSG – sacré pour la première fois de son histoire en mai dernier après un large succès face à l’Inter Milan (5-0) – aurait lancé la compétition seul, au Parc des Princes, sous les projecteurs européens.

Une édition 2025-2026 déjà bien lancée

En attendant la mise en place de cette réforme dans deux ans, la campagne 2025-2026 de la Ligue des champions bat déjà son plein. Le Paris Saint-Germain a confirmé son nouveau statut avec un début tonitruant : victoire nette contre l’Atalanta (4-0), puis succès de prestige au Camp Nou face au FC Barcelone (1-2), malgré un effectif diminué.

