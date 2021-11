Un maillot collector Le Coq Sportif aux couleurs de l’ESTAC et l’AS Saint-Etienne (mashup)

Ce dimanche, l’ESTAC reçoit l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce match, l’équipementier des deux clubs Le Coq Sportif sera mis à l’honneur d’une manière originale.

A l’initiative du club troyen, un maillot unique à l’image des deux clubs a été confectionné dans l’usine de la marque située à Romilly-sur-Seine dans la région de Troyes. Un maillot « mashup » évènementiel qui reprend les couleurs et les logos des deux clubs. « Une première dans l’histoire du football professionnel » précise l’ESTAC. Un maillot collector qui sera offert à un supporter à la mi-temps du match.

« Cette collaboration tripartite entre deux clubs et un équipementier est une première »

« L’ESTAC démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer des activations inédites et créatives. Cette première mondiale est une belle façon d’agrémenter un intérêt supplémentaire à la rencontre, aux deux clubs et à la Ligue 1 Uber Eats » précise Aymeric Magne, Président Exécutif et Directeur Général de l’ESTAC, dans un communiqué. « Cette collaboration tripartite entre deux clubs et un équipementier est une première. Qui de mieux que le Coq Sportif, marque historique du sport français et formidable ambassadeur du savoir-faire aubois, pour accompagner les deux clubs lors d’une journée qui s’annonce mémorable à tous points de vue ! »

Pour rappel, ce match sera également marqué par la venue du DJ Martin Solveig, nouveau partenaire du club, qui viendra mixer et présenter la nouvelle musique d’entrée des joueurs au Stade de l’Aube.

Par le passé, Nike a proposé des maillots « mashup » mixant différents maillots pour célébrer la fin de ses partenariats avec Arsenal et Manchester City ou encore les 20 ans de sa relation avec le FC Barcelone.