Téfécé x Craft : « Un maillot Mashup sans aucun autre pareil dans l’histoire du club, ni dans le football français »

En début de semaine, le TéFéCé a annoncé la sortie d’un maillot inédit dans le cadre de sa collaboration avec l’équipementier Craft Sportswear.

« Un maillot Mashup sans aucun autre pareil dans l’histoire du club, ni dans le football français »

« Nous sommes fiers de présenter le 14e maillot conçu en collaboration avec notre équipementier Craft, depuis le début de notre partenariat en juillet 2021. Un maillot Mashup sans aucun autre pareil dans l’histoire du club, ni dans le football français, qui marque encore une fois la volonté commune du club et de Craft de sans cesse continuer à innover tout en racontant des histoires authentiques » a indiqué Sébastien Duhamel, Directeur Marketing, Communication, Digital du Toulouse FC, dans un communiqué. « Chacun pourra en effet se remémorer, grâce à ce maillot, les nombreux moments marquants des trois dernières années du club : de la montée en Ligue 1 Uber Eats, à la victoire en Coupe de France, en passant par le maillot Visionnaire ou encore des matchs mémorables en Europa League. »

Pour accompagner cette sortie, les joueurs du club ont pu découvrir le maillot spécial lors d’un unboxing.

Si cela pouvait d’abord ressembler à un poisson d’avril, du moins c’est ce que certains internautes ont pu croire, il n’en est rien, et le maillot verra bel et bien le jour. Il est d’ailleurs disponible dans les boutiques officielles du TFC.

Le premier acheteur de notre 𝙢𝙖𝙞𝙡𝙡𝙤𝙩 𝙈𝙖𝙨𝙝𝙪𝙥 en boutique du centre-ville vous présente sa nouvelle tenue plus en détails 😊 pic.twitter.com/4v7idBsIyO — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 2, 2024

Le poisson d’avril du club cette année était en revanche d’annoncer la prolongation du contrat entre Craft et le Téfécé. La saison prochaine, selon lesviolets.com, ce sera Nike le nouvel équipementier.

Le Toulouse Football Club prolonge l'aventure avec @Craftsportsfr et révèle son nouveau maillot Mashup 🤝😈 pic.twitter.com/LKkGp40h5a — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 1, 2024

Un maillot équipé d’une puce NFC

L’innovation ne s’arrête pas au design puisque sous le logo se loge une puce NFC que les acquéreurs du maillot devront scanner avec leur téléphone (voir tuto ci-dessus), afin d’être redirigés vers une page spéciale qui leur permettra non seulement de découvrir du contenu exclusif autour du nouveau maillot Mashup, mais surtout de tenter de remporter une expérience VIP unique à l’occasion du dernier match de la saison au Stadium, TéFéCé-Brest (match en loge pour deux personnes, un maillot Mashup et une rencontre avec les joueurs après le match) !

« Ce maillot mashup est le reflet de trois années sportives intenses et passionnantes en collaboration avec le TéFéCé : une montée, un sacre en Coupe de France, une qualification pour l’Europe … Quelle fierté d’avoir équipé le club pendant ces dernières saisons. Ce maillot représente également le savoir-faire de Craft, et la diversité de possibilités que peut offrir la marque à un club. Il témoigne également de la créativité, de la flexibilité de nos équipes et de nos moyens de production. Nous sommes fiers de pouvoir présenter aujourd’hui le 14ème maillot Craft du TéFéCé de ces trois années de contrat, une prouesse pour le football français. » indique Antoine Chouissa, Directeur général de BDE Sports, distributeur exclusif de la marque Craft en France.

