Diffusion gratuite des matchs, nouveaux outils technologiques et gouvernance repensée : la Fédération Française de Rugby multiplie les initiatives pour développer et valoriser le rugby féminin.

La Fédération française de rugby (FFR) accélère le développement du rugby féminin. À l’occasion de la saison 2026-2027, elle annonce trois mesures destinées à renforcer la visibilité, la performance et la structuration de l’AXA Élite 1.

Première avancée : un match sera diffusé gratuitement chaque week-end sur l’application fédérale Mon Club House (MCH), dès le 1er novembre. Les demi-finales seront également proposées. Produites par VIVAPP, les retransmissions bénéficieront d’au moins quatre caméras, de ralentis et de commentaires. Un dispositif complémentaire aux rencontres diffusées sur Canal+.

Deuxième chantier : les dix clubs du championnat seront équipés de caméras automatiques, permettant d’améliorer l’analyse des performances et le suivi des joueuses par le staff du XV de France féminin.

« Plus d’opportunités pour nos clubs »

Enfin, la FFR met en place une nouvelle gouvernance dédiée à l’AXA Élite 1, associant les clubs aux décisions stratégiques et aux réflexions sur le statut des joueuses.

« Plus de visibilité, c’est aussi plus d’opportunités pour nos clubs comme pour la FFR : attirer de nouveaux partenaires, susciter de nouvelles vocations », souligne Florian Grill, président de la Fédération.

Ces annonces interviennent un an après l’arrivée d’AXA comme premier partenaire titre du championnat féminin.

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