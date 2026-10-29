À l’approche de la présidentielle 2027, le collectif « Sport 2027 » veut placer le sport au cœur de la campagne. Un débat réunissant les principaux candidats sera diffusé sur BFMTV le 1er février.

Le sport veut peser dans la campagne présidentielle de 2027. Le collectif « Sport 2027 », coordonné par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), organisera un grand débat télévisé le 1er février 2027 à 20 heures sur BFMTV, en partenariat avec les groupes BFM/RMC et L’Équipe.

L’objectif : réunir les principaux candidats à l’élection présidentielle pour les confronter aux enjeux du sport français, de son financement au développement de la pratique.

Huit organisations majeures du secteur participent à cette mobilisation, parmi lesquelles le CNOSF, le Comité paralympique, Sporsora, Cosmos, la Fondation du sport français et la SporTech FR

10 propositions prioritaires

Le collectif présentera dix propositions prioritaires aux candidats. Les cinq premières seront dévoilées le 10 novembre, lors de l’événement « Demain le Sport« , avant une seconde séquence en janvier 2027.

Les candidats seront invités à détailler leurs engagements pour le secteur, mais aussi leur rapport personnel au sport.

Le financement privé et les contraintes budgétaires publiques figureront notamment parmi les enjeux défendus par le collectif.

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