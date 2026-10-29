Partenaire de Red Bull Racing, Maui Jim s’appuie sur la visibilité de Max Verstappen pour promouvoir ses lunettes de soleil. La marque accompagne également l’écurie avec une collection dédiée à la F1.

Max Verstappen met en lumière son partenariat avec Maui Jim. Le quadruple champion du monde de Formule 1 s’affiche avec les lunettes de soleil Hiehie de la marque, qui poursuit sa collaboration avec Oracle Red Bull Racing.

Ce modèle aux lignes arrondies est équipé de verres polarisés PolarizedPlus2, conçus pour réduire les reflets, améliorer la perception des couleurs et protéger des rayons UV.

Au-delà de cette mise en avant portée par le pilote néerlandais, Maui Jim accompagne l’ensemble de l’écurie Red Bull Racing en fournissant des lunettes aux pilotes et aux membres de l’équipe tout au long de la saison.

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Une capsule Racing inspirée de la F1

La marque, propriété du groupe Kering depuis 2022, a également développé une Racing Capsule inspirée de l’univers de la Formule 1. Celle-ci comprend notamment deux nouveaux coloris du modèle Ho’okipa Ultra, reprenant les couleurs de Red Bull Racing, ainsi que la monture Haulani.

Pour Maui Jim, cette collaboration constitue un levier de visibilité internationale, en associant ses produits à l’image de performance et d’innovation de l’écurie autrichienne.

Les modalités financières du partenariat n’ont pas été communiquées.

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