F1 – Canal+ réalise sa meilleure audience avec le Grand Prix d’Abu Dhabi et le titre de Max Verstappen

Hier, CANAL+ diffusait le dernier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1, décisif dans la course au titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un suspense qui a permis à la chaîne d’enregistrer sa meilleure audience avec la F1.

Dans le détail, la course dont le départ était fixé à 14h a enregistré une audience moyenne de 1,90 million de téléspectateurs et un pic à 2,41M. Une course dantesque à Abu Dhabi qui a sacré le pilote Red Bull Honda avec un dernier tour historique. Une incertitude du résultat, ingrédient essentiel au spectacle sportif, qui a logiquement boosté l’intérêt des abonnés de la chaîne.

« Nos audiences ont fait un bond spectaculaire depuis 2 ans » – Thierry Cheleman

« Quelle saison époustouflante ! Nous nous sommes tous donnés rendez-vous en dernier virage pour assister au sacre de Max Verstappen ! C’est un vrai bonheur de proposer un tel spectacle à nos abonnés. Ils sont de plus en plus nombreux, chaque année à se passionner pour la F1 sur CANAL+ ! » précise Thierry Cheleman, directeur des Sports de CANAL+, dans un communiqué. « Nos audiences ont fait un bond spectaculaire depuis 2 ans. Reportages, infos, rendez-vous au cœur du paddock… tous les fans de Formule 1 ont vécu cette saison en totale immersion, grâce au travail de notre rédaction des sports mécaniques, emmenée par Thomas Sénécal. Rendez vous au premier virage en 2022 ! »

Pour cette saison 2021, CANAL+ a réalisé ses meilleures audiences historiques avec la F1 :

– GP d’ABU DHABI à 1.90M (Record Historique de la F1 sur CANAL+)

– GP de BAHREIN à 1.89M (en clair) sur CANAL+

– GP de MONACO à 1.35M

– GP d’EMILIE ROMAGNE à 1.29M

L’audience moyenne sur l’année 2021 surpasse le précédent record historique de la saison dernière. Avec 1.14 million de téléspectateurs en moyenne en 2021, la hausse est de +18% par rapport à la saison 2021, et de +50% sur deux ans.

« Je comprends pas qu’on se mette dans des états pareils pour du sport. »

« La saison 2021 aura été jalonnée de moments d’antenne marquants, à l’image de ce dernier tour historique à Abu Dhabi, epilogue du duel sans merci entre Max Verstappen et Lewis Hamilton – digne des plus grands duels de l’histoire de la Formule 1. Ou encore de la victoire d’Esteban Ocon à Budapest cet été, des envolées de Julien Fébreau aux interviews sur le vif de Laurent Dupin, les plateaux exceptionnels menés par Margot Laffite et Thomas Sénécal, les analyses sans concession de Jacques Villeneuve, expertes et passionnantes avec Romain Grosjean, passionnées et sincères avec Franck Montagny… » ajoute le communiqué. Pour rappel, CANAL+ a prolongé son contrat avec la F1 jusqu’au moins 2024.

