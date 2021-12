Droits TV – beIN SPORTS nouveau diffuseur de la Betclic Elite pour 2021-2022

Les dirigeants de la Ligue Nationale de Basket l’espéraient depuis plusieurs mois. Un accord avec beIN SPORTS vient d’être officialisé concernant la diffusion de la Betclic Elite pour la saison 2021-2022 en cours.

Dans le détail, la chaîne diffusera en exclusivité le meilleur match du championnat de France lors de chaque journée de saison régulière (ainsi qu’une seconde affiche dès que la programmation le permettra), la plupart des playoffs et l’ensemble des matchs de la finale.

En outre, beIN SPORTS diffusera également, en exclusivité, le All Star Game qui se tiendra le 29 décembre prochain à l’Accor Arena.

« Côté antenne, les fans de la discipline auront le plaisir de retrouver les emblématiques journalistes et consultants qui officient déjà sur le championnat américain. Les plus grandes affiches seront commentées sur site, au plus près des parquets » précise le communiqué.

La première rencontre programmée sur beIN SPORTS sera la rencontre entre LDLC ASVEL et le Limoges CSP, le lundi 27 décembre à 20h sur beIN SPORTS 1. Les autres matchs non diffusés sur beIN SPORTS sont accessible gratuitement sur LNBTV ou encore sur les antennes régionales de France 3 et Sport en France.

« Nous nous réjouissons de bâtir avec la LNB ce nouveau partenariat, qui permettra à la Ligue de renforcer sa position médiatique et qui va venir parfaitement compléter notre offre basketball et omnisport pour le plus grand bonheur de nos abonnés » précise Martin Aurenche, VP Sports contents and acquisitions beIN MEDIA GROUP, dans un communiqué. « Comme avec le handball depuis de nombreuses années, nous allons désormais travailler conjointement avec les équipes de la Ligue en partageant nos expériences et savoir-faire, pour accroitre la popularité et l’attractivité médiatique du championnat de France. C’est l’occasion pour beIN SPORTS de démontrer une fois encore son entière implication aux côtés des ayants-droit et son soutien constant aux acteurs majeurs du sport en France. »

Une bonne nouvelle pour les abonnés à la chaîne et passionnés de basket. Une annonce qui devrait également ravir Betclic, le partenaire-titre du championnat depuis cette saison.

🚨 La #BetlicELITE @LNBofficiel arrive sur @beinsports_FR qui diffusera en exclusivité le meilleur match chaque journée ainsi que la plupart des playoffs et finales en intégralité🔥 RDV le 27/12 avec le choc @LDLCASVEL de @tonyparker vs @limogescsp à 20h et le 29/12 #ASG2021 👍 — Florent Houzot (@florenthouzot) December 10, 2021

« Nous sommes très heureux de l’accord trouvé avec beIN SPORTS pour la diffusion de la Betclic ÉLITE. Cela renforce fortement le dispositif audiovisuel que la LNB a mis en place depuis maintenant deux ans. L’expertise de cette chaîne premium va permettre aux nombreux fans de basket de suivre chaque weekend leur sport favori de la plus belle des manières. » ajoute Alain Béral, Président de la LNB.