uhlsport dévoile son dernier ballon pour la Ligue 1 Uber Eats (matchs retour) avant l’arrivée de Kipsta

Aujourd’hui, la Ligue de Football Professionnel a présenté la nouvelle version du ballon de la Ligue 1 Uber Eats qui sera utilisé pour la seconde partie du championnat à partir du 7 janvier prochain.

Pour les matchs retour de cette saison 2021-2022, le ballon officiel du championnat de France de football se pare d’un look blanc, noir, gris et jaune. Pour la première partie du Championnat, le ballon de la Ligue 1 était à dominante jaune.

« Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux Hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises » précise le communiqué.

Ce ballon Elysia sera donc le dernier produit par uhlsport puisque dès la saison prochaine, les joueurs de Ligue 1 Uber Eats joueront avec des ballons de la marque Kipsta (Decathlon). « Partenaire historique de la LFP, uhlsport a œuvré depuis 25 ans au service du football et du spectacle en fournissant les ballons officiels de Ligue 1 Uber Eats (2017-2022) et de la Ligue 2 BKT (2012-2022) mais également ceux de la Coupe de la Ligue BKT (1997-2020) » rappelle la LFP.