F1 – Quel dispositif sur CANAL+ pour le dernier Grand Prix de la saison 2021 à Abu Dhabi ?

Ce week-end, Abu Dhabi accueille le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2021. Une course décisive pour le titre de Champion du Monde que se disputent Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Pour cet évènement, le diffuseur CANAL+ devrait faire le plein d’abonnés devant la course. Un épilogue qui pourrait même générer quelques nouveaux abonnements aux offres.

Logiquement, CANAL+ propose un dispositif complet dès ce vendredi. Côté promo, la chaîne vous donne « rendez-vous au dernier virage ».

On a qu’une seule chose à dire. Ce week-end, on se donne #RDVauDernierVirage ⌚️#AbuDhabiGP 🇦🇪, c’est ce week-end en intégralité et exceptionnellement sur CANAL+ 📺 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/diAZjaBKXi — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 10, 2021

Le dispositif CANAL+ pour le GP d’Abu Dhabi 2021

Samedi et dimanche, Romain Grosjean sera présent en studio aux côtés de Thomas Sénécal pour analyser les qualifications puis pour La Grille et Formula One le dimanche.

Les essais, qualifications et la course seront commentés par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve qui seront sur place à Abou Dhabi. La Course sera à suivre en exclusivité sur CANAL+ et le départ est fixé dimanche à 14h.

Samedi soir, l’émission CANAL CHAMPIONS CLUB diffusée en clair à partir de 19h sera consacrée au Grand Prix. Un documentaire de 26 minutes « Rendez-vous au dernier virage » retracera le film de de la saison 2021. La « meilleure » publicité pour donner envie aux non abonnés de suivre la course décisive le lendemain.

Vendredi 10/12

10H10 Plateau #RendezVousAuDernierVirage sur CANAL+

10H30 Essais 1 sur CANAL+

12H00 Race to Perfection, Documentaire sur CANAL+

13H20 Plateau #RendezVousAuDernierVirage sur CANAL+

14H00 Essais 2 sur CANAL+

Samedi 11/12

10H30 Plateau #RendezVousAuDernierVirage sur CANAL+

11H00 Essais 3 sur CANAL+

13H40 Plateau #RendezVousAuDernierVirage sur CANAL+

14H00 Qualifications sur CANAL+

16H45 Fabio, la Naissance d’un Champion, documentaire sur CANAL+

17H35 Papa, documentaire sur CANAL+

19H00 CANAL CHAMPIONS CLUB

Dimanche 12/12

08H15 Le Monde de Lewis sur CANAL+

11H15 Plateau #RendezVousAuDernierVirage sur CANAL+

12h50 La Grille

14H00 La course sur CANAL+, puis Podium et Formula One

Pour rappel, le Grand Prix décisif sera visible en clair au Royaume-Uni après un accord entre Sky et Channel 4. De quoi permettre au plus grand nombre de suivre l’éventuel exploit du pilote britannique Lewis Hamilton qui vise un 8ème titre.