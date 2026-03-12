L’Équipe prolonge son partenariat avec l’UTMB World Series et diffusera en 2026 dix épreuves du circuit mondial d’ultra-trail.

Le groupe Groupe L’Équipe poursuit son engagement dans l’ultra-trail. Déjà diffuseur du circuit depuis 2022, le média sportif a renouvelé son accord avec UTMB Group pour la saison 2026.

Dans ce cadre, dix épreuves du circuit international UTMB World Series seront retransmises cette année sur les plateformes du groupe. Les compétitions seront accessibles en clair sur la chaîne L’Équipe ainsi que sur L’Équipe Live, l’espace TV du site et de l’application.

Les fans français pourront suivre des courses organisées aux quatre coins du monde, des Amériques à l’Asie en passant par l’Europe, confirmant la volonté du média de renforcer la visibilité du trail running auprès du grand public.

« Pour la cinquième année consécutive, nous sommes fiers de diffuser les événements des UTMB World Series et de renouveler notre accord avec UTMB Group […] Depuis 2022, nous nous attachons à faire rayonner le trail running auprès du plus grand nombre et à raconter, avec passion, les grandes histoires humaines qui entourent ces compétitions d’exception », explique Vincent Broussard, directeur général du pôle TV du Groupe L’Équipe.

Ce partenariat confirme (encore et encore) la place croissante du trail dans les stratégies éditoriales des diffuseurs sportifs.

