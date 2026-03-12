La F1 Academy annonce un partenariat avec Sephora pour la saison 2026. L’enseigne devient partenaire beauté officiel du championnat et soutiendra la rookie espagnole Natalia Granada.

La F1 Academy continue d’élargir son portefeuille de partenaires. À l’approche du lancement de la saison 2026, le championnat féminin de monoplace a annoncé un accord avec Sephora, qui devient partenaire beauté officiel.

Ce partenariat entrera en vigueur dès la première manche de la saison, disputée à Shanghai le 13 mars, et s’accompagnera de plusieurs activations lors des week-ends de course. La marque proposera notamment des espaces beauté et des animations pour les fans dans certaines zones d’activation des Grands Prix, ainsi que dans le F1 Paddock Club, l’espace d’hospitalité premium de la Formule 1.

Au soutien de Natalia Granada

Dans le cadre de cet accord, Sephora soutiendra également la pilote espagnole Natalia Granada.

🚨 BREAKING: @Sephora joins F1 Academy as an Official Partner. Representing Sephora on track, Spanish driver Natalia Granada will make her debut on the F1 Academy grid. 👊#F1ACADEMY pic.twitter.com/UKAjBnrxmp — F1 Academy (@f1academy) March 11, 2026

La rookie de 18 ans prendra le départ de la saison au volant d’une monoplace Sephora exploitée par l’écurie PREMA Racing, aux couleurs noir, blanc et rouge de la marque.

« La beauté et le sport peuvent sembler appartenir à des univers différents, mais tous deux célèbrent la confiance et l’expression de soi », explique Natalia Granada.

Le partenariat prévoit aussi l’organisation d’une cérémonie de fin de saison dédiée aux pilotes pour célébrer leurs performances. Avec cet accord, Sephora poursuit son engagement dans le sport féminin, après des partenariats récents dans le basketball professionnel.

