Malgré l’absence de Mondial, d’Euro ou encore de JO, les paris sportifs en ligne ont poursuivi leur croissance en 2025 et confirmé un changement de dimension du marché.

Les paris sportifs en ligne ont confirmé leur montée en puissance en 2025. Selon l’Autorité nationale des jeux, le produit brut des jeux (PBJ) atteint 1,766 milliard d’euros, en hausse de 10,4 %, tandis que les mises progressent de 12 % pour s’établir à 11,5 milliards d’euros.

Une performance notable dans une année sans grandes compétitions internationales. Longtemps dépendant d’événements comme les Mondiaux, l’Euro ou les Jeux olympiques, le marché semble désormais s’inscrire dans une dynamique structurelle. Entre 2023 et 2025, la croissance annuelle moyenne du PBJ atteint +14,6 %.

Le foot et le tennis, sports préférés des parieurs

Le nombre de paris suit la tendance, avec 796 millions enregistrés (+11,4 %). En parallèle, le marché continue d’élargir sa base : 5,3 millions de comptes joueurs actifs (+7,9 %) et 3,6 millions de joueurs uniques (+8,6 %). L’engagement progresse également, avec une moyenne de 151 paris par compte actif chaque année.

Côté disciplines, le football reste moteur, représentant près de la moitié de la croissance des mises. Le tennis s’impose comme deuxième pilier, porté par un calendrier dense et adapté aux paris en direct.

Les paris sportifs en ligne représentent désormais 68 % du marché digital des jeux d’argent. Une tendance appelée à se confirmer, même si la présidente de l’ANJ, Isabelle Falque-Pierrotin, prévient que 2026 sera « une année décisive » avec notamment la Coupe du monde de football. Elle appelle donc à « faire baisser la température du jeu d’argent ».

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : pas de pubs de paris sportifs pendant les pauses fraîcheur