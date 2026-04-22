La NFL confie à Fanatics la gestion de ses boutiques officielles sur ses plus grands événements mondiaux, dont le match de la ligue américaine qui se tiendra à Paris.

Fanatics renforce son partenariat avec la NFL. Les deux acteurs annoncent un accord pluriannuel qui fait de la plateforme le partenaire officiel des opérations retail sur les principaux événements de la ligue.

Ce partenariat couvre notamment le Super Bowl, la Draft NFL, le Kickoff, les International Games (dont le match organisé à l’automne à Paris), le Pro Bowl ou encore le Scouting Combine. Une première pour Fanatics sur certains rendez-vous majeurs comme le Super Bowl ou la Draft, où la société n’opérait pas encore l’ensemble du dispositif sur site.

Objectif : proposer une expérience d’achat plus fluide

Concrètement, Fanatics pilotera l’intégralité des boutiques officielles NFL Shop, aussi bien dans les stades que dans les zones annexes des villes hôtes. L’objectif : proposer une expérience d’achat plus fluide et immersive pour les fans.

Dès la Draft 2026 à Pittsburgh, le dispositif sera visible avec plus de 10 points de vente déployés autour des sites clés, entre superstore, kiosques et boutiques temporaires.

Déjà partenaire e-commerce de la NFL et impliqué dans la distribution de produits dérivés pour 29 franchises, Fanatics étend ainsi son rôle sur toute la chaîne retail événementielle.

Ce nouvel accord confirme la stratégie de la NFL : transformer ses événements en expériences globales, où le merchandising devient un levier central d’engagement et de revenus.

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