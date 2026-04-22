Le dispositif de Flashscore pour la Coupe du monde 2026

Leader mondial des résultats sportifs en direct au nombre d’utilisateurs uniques mensuels, Flashscore se prépare à de nouveaux pics d’audience lors de la prochaine Coupe du monde. Pendant plus d’un mois, la plus grande des compétitions de football s’apprête à accueillir 104 rencontres entre 48 équipes. C’est une première dans l’histoire et les enjeux médiatiques qui en découlent sont majeurs pour les acteurs du sport. Du 11 juin au 19 juillet, la Coupe du monde 2026 va battre son plein et la plateforme Flashscore, propriété du groupe tchèque Livesport, y prévoit un dispositif spécial.

La recette historique : les résultats en instantanée

Depuis son lancement en 2006, Flashscore s’est sans cesse distingué par une caractéristique clé et reconnue, à savoir sa capacité à fournir des résultats fiables et instantanés. Avec des notifications délivrées dans les secondes qui suivent les buts, les cartons ou les actions majeures sur la pelouse, le fan accroché à son téléphone a l’impression d’être lui aussi au stade. Sans surprise, Flashscore ne change pas une recette qui fonctionne depuis bien tant d’années et forte d’un dispositif rodé pour performer lors des grandes soirées européennes de football, l’application est prête pour des pics d’audience lors des rencontres de la Coupe du monde.

Statistiques détaillées et analyses avec Opta

Les observateurs avisés le savent, la référence mondiale des statistiques demeure Opta, ancré au sein de StatsPerform. Pionnière dans les Expected Goals (xG) désormais bien appréhendés par les suiveurs, la société fournit tous types de statistiques aux diffuseurs et autres acteurs du football. Flashscore en fait partie et propose gratuitement à ses utilisateurs l’accès à des dizaines et dizaines de statistiques détaillées.

La Coupe du monde est un événement populaire au plus haut point mais elle n’empêche pas les habituels fans de football d’échanger, débattre et analyser. L’accès à de telles bases de données statistiques leur permet de le faire bien plus facilement.

Couverture médiatique depuis les États-Unis

Avec de nombreux produits partout dans le monde mais surtout 16 antennes de rédaction à l’échelle planétaire, de la France aux États-Unis en passant par le Brésil, Flashscore a développé une certaine expertise lorsqu’il convient de relater les faits au plus proche de l’action. La logique reste la même avec cette édition de la Coupe du monde disputée sur trois pays du continent Nord-Américain.

Les interviews exclusives, les compte-rendus depuis le stade, les insides obtenus au détour des conférences de presse ou des entraînements ouverts à la presse ainsi que les analyses de consultants experts feront évidemment partie du dispositif du média pendant près de six semaines.

La couverture médiatique promet de s’adapter à tous fuseaux horaires et la présence sur place de plusieurs journalistes du média apporteront une immersion que tous les passionnés de ballon rond recherchent lors de la Coupe du monde.

Informations et commentaires : les matchs au bout des doigts

Après le prix des places et l’accès rendu des plus complexes outre-Atlantique – tout du moins en ce qui concerne les matchs sur le sol américain -, ce sont les prix des billets de transport qui ont récemment défrayé la chronique. C’est une évidence, assister à la Coupe du monde ne s’adresse pas à tous les portefeuilles ! Et au-delà des contraintes propres à chacun, une Coupe du monde se vit aussi depuis chez soi, seul ou avec ses amis, avec les moyens de son choix.

Sur ce sujet, Flashscore compte bien mettre en avant des fonctionnalités déjà appréciées sur sa plateforme. Avec les calendriers et horaires adaptés à la localisation de l’utilisateur, ce dernier peut aussi facilement accéder aux informations de diffusion à la télévision. Il peut aussi aller encore plus loin et décider de vivre le match d’une autre manière, notamment lorsqu’il n’est pas en mesure d’accéder à la diffusion télévisuelle. Grâce au suivi live mais surtout aux commentaires audio en plusieurs langues, il ou elle ne rate pas une seule seconde du match. En fond sonore ou en analysant les statistiques en même temps, plusieurs options s’offrent à lui mais toujours grâce à une immersion remarquable.

Notes, fonctionnalités de suivi et immersion complète dans la Coupe du monde 2026

Flashscore a acquis son statut de leader mondial grâce à une fiabilité évidente et indispensable, mais également grâce à l’ajout de fonctionnalités devenues les références du secteur. L’immersion du nouveau fan est devenue une condition sine qua non de satisfaction et en plus de proposer des réponses aux suiveurs des nouvelles générations, les évolutions technologiques changent également la donne.

En tête des exemples, les notes de joueurs qui viennent parfaire une lecture de match et une performance globale grâce aux statistiques, aussi bien sur une rencontre que sur l’ensemble d’une compétition. Sur la durée d’une Coupe du monde et avec pour quatre équipes, la bagatelle de huit rencontres disputées, ces synthèses graduées permettront de départager, par l’évidence, plusieurs joueurs.

Ces mêmes joueurs pourront être tracés à la loupe grâce à la récente fonctionnalité “Suivi de Joueur”, propulsée par Flashscore et dont Kylian Mbappé fut la principale attraction dans le monde en 2025. Au-delà de l’actualité propre au joueur, ce sont chacune de ses actions ou l’ensemble des faits relatifs à sa présence sur la pelouse qui sont mises en avant pour l’utilisateur. En recevant des notifications à chaque titularisation, but, remplacement ou note attribuée – entre autres -, le fan ne manque pas une action de son ou de ses joueurs préférés. À l’ère du supportérisme individuel et à l’aube d’une Coupe du monde où stars et pépites s’apprêtent à briller, la nouvelle fonctionnalité de Flashscore promet de battre son plein.