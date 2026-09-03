L’AS Saint-Étienne innove avec le « Billet Late », une offre à -25 % permettant de récupérer en cours de match des places non utilisées et d’entrer au stade à la mi-temps.

L’AS Saint-Étienne pousse un peu plus loin la logique de remplissage de Geoffroy-Guichard. Pour ses rencontres disputées à guichets fermés, le club lance le « Billet Late », un dispositif permettant de remettre en vente certains billets non utilisés alors que le match a déjà commencé.

Concrètement, à partir de la 30e minute, les supporters situés à proximité du stade pourront tenter d’acheter, via l’application officielle de l’ASSE, une place libérée en tribune Henri-Point. Le tarif bénéficie d’une réduction de 25 % et l’entrée au stade se fait uniquement pendant la mi-temps, grâce à un QR Code temporaire et une porte dédiée.

Un Chaudron « plus plein et bouillant que jamais »

L’objectif est clair : limiter au maximum les sièges vides sur les affiches complètes. « Fini les sièges vides : le Chaudron sera plus plein et bouillant que jamais ! », explique Anaïs Durand, ticketing manager de l’ASSE, sur LinkedIn.

Le club teste ainsi une mécanique de billetterie de dernière minute, à mi-chemin entre yield management et optimisation du taux de remplissage. Une façon aussi de valoriser des places qui, sans ce dispositif, seraient restées inoccupées pendant toute la rencontre.

Le « Billet Late » sera notamment proposé lors d’ASSE-Montpellier, ce samedi à 20 heures.

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