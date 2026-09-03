La Fédération française de golf et l’agence Creapills s’amusent avec les codes des grands clubs de football français dans une campagne destinée à faire découvrir le golf au grand public.

« Il n’y a pas que le foot dans la vie. » Pour attirer de nouveaux pratiquants, la Fédération française de golf a choisi de jouer avec le sport roi. Avec l’agence Creapills, la ffgolf lance une campagne qui détourne les codes des principaux clubs français pour interpeller directement leurs supporters.

Chaque ville a droit à son clin d’œil. À Marseille, la Fédération invite à « changer de club », avec une référence aux nombreuses crises traversées par l’OM. À Lyon, elle propose de « se mettre au vert », allusion évidente au rival stéphanois. Paris est taquiné sur la possibilité de devenir « propriétaire d’un club », tandis que Nantes joue avec son emblématique canari.

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Une manière pour la ffgolf de sortir des codes traditionnels de communication du golf et d’aller chercher un public qui ne se serait pas forcément intéressé à la discipline. La campagne est déployée en affichage digital dans plusieurs grandes villes françaises, mais également sur les réseaux sociaux.

Inciter les Français à tester le golf

Cette prise de parole prolonge l’opération « Tous au golf », lancée au printemps dans plus de 350 clubs pour inciter les Français à tester la discipline.

Avec cette nouvelle campagne, la Fédération poursuit donc son travail de démocratisation. Plutôt que de vanter frontalement l’accessibilité du golf, elle mise sur l’humour et la culture football pour capter l’attention. Avec une promesse simple derrière les punchlines : pousser les supporters à troquer, au moins le temps d’une initiation, le ballon rond contre un club de golf.

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