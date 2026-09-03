Dix ans après l’attentat du 14 juillet 2016, l’OGC Nice et Kappa dévoilent un troisième maillot entièrement dédié à la mémoire des 86 victimes.

Un maillot pour ne jamais oublier. Dix ans après l’attentat du 14 juillet 2016, l’OGC Nice et Kappa dévoilent un troisième maillot 2026-2027 entièrement dédié à la mémoire des 86 victimes. Une tenue spéciale qui sera portée pour la première fois le 5 septembre, à l’Allianz Riviera, face au Mans.

Le Gym a choisi un maillot entièrement doré, une couleur faisant référence à la lumière qui accompagne depuis dix ans les différents hommages. Sur la face avant apparaissent 86 étoiles, une pour chaque victime. Leur disposition dessine la courbe de la Baie des Anges. La date « 14 juillet 2016 » est également inscrite dans le dos, sous le col.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

Rencontre placée sous le signe du recueillement

Ce troisième maillot pousse plus loin un hommage déjà présent sur les tenues domicile et extérieure, où figure le « »œur des victimes », composé des noms des 86 personnes disparues.

La rencontre face au Mans sera elle aussi placée sous le signe du recueillement, avec une cérémonie organisée avant le coup d’envoi. À l’issue du match, les maillots portés par les joueurs seront vendus aux enchères, avec les fonds reversés aux associations de victimes.

A lire aussi : Inde, Brésil, Espagne… La Ligue 1 accélère son développement à l’international