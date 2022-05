Football – Kappa nouvel équipementier du Stade Malherbe Caen

Aujourd’hui, le Stade Malherbe Caen a officialisé l’arrivée de Kappa comme nouvel équipementier dès la prochaine saison 2022-2023.

La marque du groupe italien BasicNet a signé un partenariat pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. « Ce partenariat renforce notre position d’acteur majeur du football en France et nous avons hâte que les joueurs, supporters Caennais et toute la communauté du Stade Malherbe, découvrent les collection sur-mesure que nous leur avons préparé » précise Rémi Garnier, Directeur Marketing & Commercial de Kappa France, dans un communiqué.

Les nouveaux maillots du SM Caen conçus par son nouvel équipementier Kappa pourraient être dévoilés au début de l’été, en juillet.

« Nous sommes ravis d’accueillir Kappa en tant que partenaire et équipementier officiel pour nos différentes équipes, masculines comme féminines. Nous partageons le même désir de recherche de performance et de style tout en nous inspirant de notre histoire » explique Olivier Pickeu, Président du club qui reste en Ligue 2 BKT la saison prochaine, dans un communiqué. « Kappa a pu faire ses preuves sur la scène du football européen ces dernières années. C’est le début d’une nouvelle ère pour le SM Caen qui j’espère sera la plus longue possible. Le club est impatient de faire découvrir les premiers maillots de Kappa pour le Stade Malherbe Caen qui j’en suis certain, plairont à nos supporters. »

Pour rappel, le SM Caen était en contrat avec la marque Umbro depuis la saison 2016-2017. Sur son site officiel, le club a tenu à remercier son future ancien partenaire. « Après six saisons de collaboration avec le Stade Malherbe Caen, Umbro ne sera plus l’équipementier officiel des « rouge et bleu » la saison prochaine. Olivier Pickeu et l’ensemble du club tiennent à remercier Umbro pour son investissement quotidien et sa coopération durant toute cette période. Un équipementier qui aura notamment fait preuve d’une réactivité sans faille à plusieurs reprises. Le Stade Malherbe Caen souhaite toute la réussite possible à Umbro pour la suite. «