Roland-Garros 2022 – Prime Vidéo dévoile sa nouvelle publicité « The Rhythm of the Night » avec Gaël Monfils

Diffuseur du tournoi de Roland-Garros depuis l’année dernière avec France Télévisions, Amazon Prime Video dévoile sa nouvelle campagne publicitaire.

Pour promouvoir les matchs en « sessions de nuit » (night session) qu’elle diffusera en exclusivité lors de 10 soirées (avec un abonnement Amazon Prime), Prime Vidéo a fait appel à l’agence Fred & Farid Paris pour signer le spot « The Rhythm of the Night ».

Une publicité dans laquelle vous retrouverez Gaël Monfils, malheureusement forfait pour cette édition 2022 de Roland-Garros, sur la bande son du classic des années 90.

Un spot publicitaire qui sera diffusé en TV et en digital à partir du 18 mai en France. Une campagne radio viendra également compléter le dispositif promotionnel.

« Réalisé par Trevor Clarence (Dillinger), le film met en scène une galerie de portraits d’acteurs de Roland Garros, dont le champion français Gaël Monfils, et de fans de tennis, pris dans l’énergie du tournoi et reprenant tour à tour cet hymne irrésistible » précise le communiqué.

L’année dernière, Prime Video avait mis le paquet pour sa première à Roland avec de nombreuses activations dont avec un spot mettant en scène le DJ Martin Solveig et Stan Wawrinka dans un remake du clip Hello.

Roland-Garros 2022 : Que diffuse Prime Vidéo ?

Cette année, Prime Video diffuse Roland-Garros en direct à partir du 16 mai, avec une couverture co-exclusive des courts de qualification 14 et 7, jusqu’à la finale hommes le 5 juin. Le programme de Prime Video inclura la diffusion exclusive des 10 matches nocturnes (prise d’antenne à 20h15 et match à 21h) sur le court Philippe-Chatrier, la diffusion quotidienne exclusive de tous les matches joués sur le court Simonne-Matthieu, ainsi que la diffusion en direct des demi-finales et finales homme et femme, simples et doubles. Les membres Prime Video auront également accès aux moments phares du jour et à toutes les actions tout au long du tournoi.

En plus de Guy Forget, Marion Bartoli et Fabrice Santoro déjà annoncés il y a quelques semaines, Tatiana Golovin, Pauline Parmentier, Séverine Beltrame et Arnaud Clément se joignent à la liste des consultants de Prime Video pour ce Roland-Garros 2022.

Benoit Daniel et Maly Thomas rejoignent l’équipe des reporters terrain, déjà composée comme l’an passé de Virginie Sainsily, Antoine Benneteau et Paul de Saint-Sernin. Côté commentateurs, Camille Pin, Alban Lepoivre et Olivier Jacquemin seront rejoints par Frédéric Verdier et Romain Bouchenot. Clémentine Sarlat et Thibault Le Rol assureront la présentation des émissions.